Gli archi di Owen Pallett nel nuovo album dei Metz

Che i Metz si siano addolciti, lo dimostra la rosa rossa in copertina. Che lo abbiano fatto anche musicalmente, lo conferma la presenza di archi arrangiati da Owen Pallett in quello che sarà il loro quinto LP in carriera, ‘Up On Gravity Hill’, in arrivo il 12 aprile via Sub Pop.

Lo sancisce anche la press-release dell’etichetta di Seattle, che parla di un disco “che vede la band continuare a piegare la potenza grezza della musica rock ai suoi fini più delicati e intricati”, aggiungendo che a collaborarvi, oltre al succitato Pallett, sono stati anche il produttore Seth Manchester (Mdou Moctar, Lingua Ignota, Battles, The Body) e Amber Webber dei Black Mountain.

Delle otto tracce in scaletta, il 25% è già stato reso noto: si tratta dei singoli ‘99’ e ‘Entwined (Street Light Buzz)’, due canzoni che, secondo il frontman Alex Edkins, “non potrebbero essere più dissimili dal punto di vista stilistico e tematico”.