Gli English Teacher hanno vinto il Mercury Prize

Forse c’è ancora una speranza. La British Phonographic Industry e la British Association of Record Dealers, che insieme organizzano il rinomato Mercury Prize, hanno stabilito che il miglior disco pubblicato nell’ultimo anno tra Regno Unito e Irlanda è ‘This Could Be Texas’ degli English Teacher.

Cosa c’è di strano, dato che anche da queste parti se ne erano tessute le lodi? C’è che – l’avrete notato – in tempi recenti un po’ ovunque le pubbliche relazioni hanno (quasi) sempre avuto la meglio sui contenuti prettamente musicali, e dunque anche un premio stimato come il Mercury sembrava sul punto di essere trasportato in direzione di un’artista per la cui diffusione viene fatto ampio uso di comunicazione, pubblicitaria e non: Charli XCX, data come grande favorita con il suo (e dei suoi 16 produttori e 13 song/ghost-writer) ‘Brat’.

In effetti pareva strano che tale opera potesse essere considerata migliore di quella degli stessi English Teacher, così come dei recenti LP di Beth Gibbons o Corinne Bailey Rey, e persino del quasi altrettanto pompatissimo esordio delle Last Dinner Party. Ma da quando Lana Del Rey è stata nominata ‘artista del decennio’ dalla più importante webzine alternative italiana, pareva ormai tutto possibile in qualsiasi graduatoria di merito musicale.

Insomma, da queste parti si è felici che, per una volta, torni a vincere chi è capace e ha talento di per sé, senza grandi contributi aggiuntivi. Speriamo non sia una delle ultime volte che accada, ma che sia il seme per una nuova fioritura di valutazioni non gravate dai grandi investimenti economici.