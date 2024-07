Gli esordi di Brigitte Calls Me Baby e Robber Robber definiscono il weekend

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. Brigitte Calls Me Baby: ‘Future Is Our Way Out’

Jangle-pop

The Future Is Our Way Out by Brigitte Calls Me Baby

2. Robber Robber: ‘Wild Guess’

Experimental-rock

Wild Guess by Robber Robber

3. Wand: ‘Vertigo’

Alt-rock

Vertigo by Wand

4. Crack Cloud: ‘Red Mile’

Art-rock

Red Mile by Crack Cloud

5. Cults: ‘To The Ghosts’

Indie-pop



6. Empire Of The Sun: ‘Ask That God’

Electro-pop



7. Nightshift: ‘Homosapien’

Noise-pop

Homosapien by Nightshift

8. Sinai Vessel: ‘I Sing’

Alt-rock

I SING by sinai vessel

9. Alex Izenberg: ‘Alex Izenberg & The Exiles’

Art-pop

Alex Izenberg & The Exiles by Alex Izenberg

10. Ben Seretan: ‘Allora’

Alt-rock

Allora by Ben Seretan

Questa settimana potete ascoltare anche: Humanist, Lime Cordiale, Ogbert The Nerd, American Aquarium, Clothing, The Red Clay Strays.