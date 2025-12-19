Gli Skunk Anansie su e giù per l’Italia

Il legame tra gli Skunk Anansie e il pubblico italiano è evidentemente assai forte, se è vero che anche nel 2026 la band inglese sarà nel nostro paese per diversi concerti.

A questo giro saranno cinque: mercoledì 22 luglio a Sogliano al Rubicone (FC) in Piazza Matteotti, venerdì 24 a Bari alla Fiera del Levante, domenica 26 a Pisa in Piazza dei Cavalieri, lunedì 27 a Pordenone al Parco San Valentino e martedì 28 a Sesto San Giovanni (MI) presso il Carroponte.

I biglietti sono già in prevendita sul circuito Vicaticket. Costano 55,37 euro; unica eccezione è la data friulana per cui ci sono due fasce di prezzo: 49,22 e 61,53 euro.

Insieme dal 1994, il quartetto londinese ha pubblicato sinora sette album, di cui l’ultimo è ‘The Painful Truth’, uscito lo scorso maggio.