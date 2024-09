Gli XX di nuovo insieme (in una canzone di Jamie)

Questa copertina che fa venire un po’ il mal di mare è quella del nuovo album di Jamie XX, ‘In Waves’, che uscirà domani (20/9) per Young Records. È un disco pieno di collaborazioni, tra cui sono state già diffuse quelle con Robyn (‘Life’), con gli Avalanches (‘All You Children’) e con, tutti insieme, Kelsey Lu, Panda Bear e John Glacier (‘Dafodil’).

C’è però un brano che farà venire il magone ai fan della band che lo ha reso celebre, gli XX, un cui inedito manca dal 2017 (quando uscì l’album ‘I See You’): si tratta di ‘Waited All Night’, in cui i featuring sono proprio dei due colleghi Oliver Sim e Romy Madley Croft. In realtà il pezzo non lega molto con le loro canzoni passate; stilisticamente è più in linea con la produzione solista del beatmaker.

In una nota, i tre non fanno altro che scambiarsi complimenti: “Grazie ai miei due migliori amici e fratelli musicali, Oliver e Romy. È meraviglioso avere la banda di nuovo insieme, lavorare in modi nuovi, elaborare nuove vite; non sarei qui senza di loro”, afferma Jamie. Aggiungono gli altri due: “Ci è piaciuto molto collaborare ai nostri recenti progetti solisti, ma era da un po’ di tempo che non ci riunivamo tutti e tre su un brano. Siamo molto contenti che questo sia stato il luogo in cui ci siamo ritrovati. Siamo orgogliosi di aver dato un piccolo contributo a questo album tanto atteso e brillante. Siamo i tuoi più grandi fan, Jamie!”