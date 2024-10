Godspeed You! Black Emperor in Italia a marzo

A una decina di giorni dalla pubblicazione del loro nuovo album dalla denominazione molto militante, ‘No Title As Of 13 February 2024 28,340 Dead’, i Godspeed You! Black Emperor annunciano una “primavera di liberazione”, che è anche il titolo del loro tour europeo che si svilupperà nelle prime tre settimane di marzo.

La band post-rock canadese suonerà anche in Italia, in tre occasioni: sabato 8 alle OGR di Torino, lunedì 10 al Teatro Comunale di Vicenza, e martedì 11 all’Estragon di Bologna.

I biglietti per il concerto torinese sono già disponibili su Dice a 40,50 euro. Quelli per la data in Veneto direttamente sul sito del teatro, Tcvi.it, e hanno due fasce di prezzo: 33 e 40 euro. Per Bologna si trovano invece su Ticketone a 33,09 euro.