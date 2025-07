Goon: ‘Dream 3’ (Born Losers, 2025)

🎵 Shoe-grunge | 🏷 Born Losers Records | 🗓 11 luglio 2025

Nato come progetto solista di Kenny Becker nel 2015, i Goon si sono presto trasformati in una band anche per esigenze artistiche: la musica che voleva suonare il fondatore era rumorosa, stratificata, composita, e non poteva prescindere da un gruppo di quattro persone. Kenny ha però continuato ad animare con grande esclusività la sua creatura, che ha attraversato i suoi tanti periodi bui. Quello di una rara malattia che gli ha precluso per lungo tempo l’uso di gusto e olfatto, e più recentemente la fine di una relazione importante. È, quest’ultimo, il trauma che ha dato origine a ‘Dream 3’, terzo album della storia del progetto dopo ‘Heaven Is Humming’ del 2019 e ‘Hour Of Green Evening’ del 2022, e probabilmente la vetta artistica più alta raggiunta dal quartetto di Los Angeles.

Il terzo LP dei Goon è un disco emotivamente toccante ma anche musicalmente intrigante, con tanti e tali generi musicali condensati in un suono di certo derivativo, eppure estremamente riconoscibile. A rispettare le intenzioni del titolo è la voce dello stesso Becker, così delicata e androgina da ricordare quelle storiche del dream-pop, da Elizabeth Fraser a Rachel Goswell (‘Apple Patch’, ‘This Morning Six Rabbits Were Born’). Un timbro che in un brano come ‘Patsy’s Twin’ si rompe di urla come quella di un frontman grunge dei ’90, mentre la sovrapposizione della sua chitarra con quella del collega Dillon Peralta è spesso evidentemente shoegaze (‘Closer To’), con melodie che naturalmente si orientano verso la psichedelia (‘Fruit Cup’) e code sonore quasi post-rock (‘Sunsweeping’).

È dunque un lavoro che può risultare allo stesso tempo familiare e complesso, ‘Dream 3’, affascinante quanto intricato, certamente molto bello in tutta la sua interezza, che non è poca cosa visto che le tredici tracce in scaletta raggiungono 50 minuti. Un’ora scarsa senza cali di tensione, anzi, che quasi domanda di essere ascoltata nella sua totalità perché niente si ripete e tutto si trasforma. Pur restando adagiata in una comfort zone musicale di un trentennio fa, l’opera di Becker riesce a mantenere così tanta qualità e freschezza da rendersi contemporanea, e forse pure uno degli album più completi della stagione in corso.

Dream 3 by Goon