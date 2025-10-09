Gorillaz anche a Trieste

Oltre al concerto di sabato 27 giugno a Lido di Camaiore, i Gorillaz saranno nel nostro paese anche quattro settimana dopo, sabato 25 luglio in piazza Unità d’Italia a Trieste.

I biglietti saranno in prevendita da domani (10/10) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma costeranno tra 95,53 e 122,48 euro.

Ieri la band ideata da Damon Albarn ha diffuso il secondo estratto dal suo nuovo album, ‘The Mountain’, in uscita il 20 marzo prossimo. Ospita i featuring del rapper argentino Trueno e di Proof dei D12.