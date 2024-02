Gossip a Roma e Milano

Da qualche settimana si sa che i Gossip, il prossimo 22 marzo, torneranno a pubblicare un album di inediti. ‘Real Power’ sarà il loro primo degli ultimi 12 anni.

Il nuovo materiale verrà anche suonato live, con due concerti di Beth Ditto e soci programmati in Italia: domenica 23 giugno al Magnolia di Segrate (MI), e lunedì 24 a Villa Ada a Roma.

I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (23/2), su Xceed per la data nella capitale e su Dice per quella milanese. 25 euro più diritti e commissioni è il prezzo per entrambi gli show.