Green Day, Limp Bizkit, Alanis e Skunk Anansie tutti in Italia

Quella di ieri è stata una giornata campale per chi, negli anni ‘90, guardava MTV per vedere i videoclip dei gruppi rock. Quattro protagonisti del decennio, in auge tutt’ora, hanno infatti resi ufficiali altrettanti concerti nel nostro paese.

Cominciamo dai Green Day, che saranno gli headliner dell’ultima giornata dell’edizione 2025 di Firenze Rocks, sul cui palco (alla Visarno Arena) si esibiranno domenica 15 giugno. Altri artisti sono ancora da annunciare, ma sicuramente Billie Joe e soci suoneranno per ultimi. I biglietti saranno in prevendita libera dalle 10 di venerdì prossimo 25 ottobre sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Chi sogna di rivivere dal vivo i Limp Bizkit lo potrà fare sabato 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Anche in questo caso il costo dei biglietti non è stato svelato, e lo si potrà sapere soltanto venerdì (prevendite sui circuiti sopracitati).

Alanis Morissette si esibirà, sempre in data unica, domenica 22 giugno a Villa Manin di Codroipo (UD). In questo caso i prezzi degli ingressi, perlomeno su Vivaticket, sono già noti: vanno da 95,53 a 122,48 euro a seconda della postazione scelta. Prevendite attive, anche per la cantautrice canadese, da venerdì prossimo.

Venerdì 7 marzo del prossimo anno gli Skunk Anansie saliranno sul palco dell’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno disponibili da fine settimana, su Vivaticket costeranno 49,22 euro.

Aggiungiamo alla lista (sebbene la loro hit sia dei primi 2000) anche i Rasmus, per i quali bisognerà attendere martedì 18 novembre 2025, e recarsi anche in questo caso all’Alcatraz di Milano. Su Vivaticket gli ingressi costano 39,99 euro, in prevendita sempre dal 25/10.