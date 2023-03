H. Hawkline: ‘Milk For Flowers’ (Heavenly, 2023)

Genere: art-pop | Uscita: 10 marzo 2023

Conduttore televisivo e radiofonico, graphic designer, musicista turnista e cantautore. Huw Evans ne ha fatte tante nella vita, ma è con lo pseudonimo H. Hawkline che ha ottenuto i riconoscimenti più significativi. ‘Milk For Flowers‘, il suo primo LP in sei anni, è il quinto di una carriera iniziata con la piccola etichetta Shape Records e proseguita con la più nota Heavenly. Prodotto dall’ex compagna Cate Le Bon, con cui la collaborazione musicale non si è mai interrotta, vede l’apporto di musicisti importanti come Tim Presley (Nerve Agents, Darker My Love, Fall) e John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, Eels).

Un parterre de roi che fa comprendere come quello che dalla press-release è definito “his most emotive, personal and confessional record” sia in realtà anche il suo più ambizioso. Composto nella sua Cardiff, racconta di anni non facili per l’artista gallese, in cui “lo spettro di emozioni ed esperienze improvvisamente si è trasformato in un grande schermo. In questo disco era impossibile nascondere le emozioni, così il mio tono di voce non poteva più rimanere asettico come in passato: dovevo cantare“, spiega lo stesso Huw, dando perfettamente l’idea dell’alto livello compositivo e interpretativo che contraddistingue le canzoni di ‘Milk For Flowers‘.

Perché brani come la title-track, ‘Plastic Man‘, ‘Athens At Night‘ e ‘It’s A Living‘ sono al tempo stesso divertenti ma malinconici, melodici ma sghembi, arricchiti dagli arrangiamenti firmati Le Bon ma mai sovradimensionati rispetto all’obbiettivo evidente di trasmettere personalissime emozioni attraverso voce e parole. È un disco, ‘Milk For Flowers‘, di grande cantautorato pop, qualitativamente paragonabile agli album più riusciti dei ‘maestri connazionali’ Super Furry Animals e Gorky’s Zygotic Mynci, ma con quel non so che da inorgoglire capostipiti come Paul McCartney o Bryan Ferry. Insomma, il più riuscito tra quelli targati H. Hawkline e probabilmente, nel genere di riferimento, uno dei migliori dell’anno.

VOTO: 😀