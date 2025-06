Haim e U.S. Girls tra i dischi in uscita oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. University: ‘McCartney, It’ll Be OK’

Experimental-rock

McCartney, It’ll Be OK by UNIVERSITY

2. U.S. Girls: ‘Scratch It’

Blue-eyed soul

Scratch It by U.S. Girls

3. Hotline TNT: ‘Raspberry Moon’

Noise-rock

Raspberry Moon by Hotline TNT

4. Tropical Fuck Storm: ‘Fairyland Codex’

Experimental-punk

Fairyland Codex by TFS

5. Haim: ‘I Quit’

Alt-pop



6. S.G. Goodman: ‘Planting By The Signs’

Alt-country

Planting by the Signs by S.G. Goodman

7. Daily Toll: ‘A Profound Non-Event’

Alt-rock

A Profound Non-Event by Daily Toll

8. Benét: ‘Make ‘Em Laugh’

Indie-rock

Make ‘Em Laugh by Benét

9. Tan Cologne: ‘Unknown Beyond’

Dream-pop

Unknown Beyond by Tan Cologne

10. Water Machine: ‘God Park’

Art-punk

God Park by Water Machine

Questa settimana potete ascoltare anche: Matmos, GoGo Penguin, Lloyd Carner, James McMurtry, Yungblud, Benson Boone.