Hives e Sunday (1994) a Camaiore insieme a Jack White

Venerdì 19 giugno non salirà soltanto Jack White sul palco de La Prima Estate. Martedì si sono aggiunti altri due nomi nel cartellone di giornata: gli Hives e i Sunday (1994).

Se Pelle Almqvist e soci sono universalmente riconosciuti, è importante specificare che i Sunday (1994) non hanno nulla a che fare con i Sundays, band anch’essa dream-pop ma scioltasi nel 1997. In questo caso si tratta di un duo anglo-americano di stanza a Los Angeles, autore sinora di due EP (l’omonimo del 2024 e ‘Devotion’ del 2025), da cui si possono già ascoltare una quindicina di canzoni.

I prezzi dei biglietti per della singola giornata del 19/6, disponibili su Ticketone, vanno da 64,03 a 94,79 euro a seconda della postazione.

Il cartellone aggiornato di chi si alternerà al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU) è il seguente:

Venerdì 19 giugno: Jack White, Hives, Sunday (1994).

Sabato 20 giugno: TBA

Domenica 21 giugno: TBA

Venerdì 26 giugno: Nick Cave And The Bad Seeds, Sleaford Mods, Emiliana Torrini

Sabato 27 giugno: Gorillaz, Wolf Alice, Nation Of Language

Domenica 28 giugno: Twenty One Pilots, Wet Leg

