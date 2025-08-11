Horrors a Milano nel 2016

Il concerto degli Horrors originariamente previsto tra un mese esatto, l’11 settembre 2025, è stato rinviato all’anno prossimo. La band inglese salirà sul palco dei Magazzini Generali di Milano lunedì 16 febbraio 2026.
L’organizzazione tiene a precisare che lo spostamento avviene “per permettere alla band di esibirsi in formazione completa, cinque elementi sul palco”. I biglietti continuano a rimanere in prevendita su Dice, al costo di 37 euro.
Formatisi nel 2005, gli Horrors hanno subito recentemente un rilevante avvicendamento nella line-up, che ha portato alla realizzazione di ‘Night Life’, pubblicato lo scorso marzo, oltre sette anni dopo il precedente ‘V’ (2017).