House Of All: ‘Inklings’ (Tiny Global, 2026)

🎵 Post-punk | 🏷 Tiny Global Productions | 🗓 20 marzo 2026

Non dobbiamo essere certo noi a sottolineare quanto i Fall abbiano pieno diritto di essere annoverati tra le band più influenti della storia della musica, e come siano stati fondamentali nell’aver plasmato un genere ancora oggi di grande richiamo come il post-punk. Attivi dal 1976 fino al 2018, ovvero dopo la dipartita del fondatore, leader carismatico e unico membro sempre attivo Mark E. Smith, hanno prodotto una discografia sterminata (ben 31 album) servendosi di ben 66 diversi musicisti, così tanti che per contestualizzarne l’avvicendamento Wikipedia ha dovuto creare una pagina dedicata. Alcuni di essi hanno voluto continuare a fare musica, nel solco di una tradizione tanto radicata, fondando gli House Of All, band pertanto giovane dal punto di vista formale (si è formata nel 2022), ma anagraficamente assai scafata, e altrettanto prolifica: con questo ‘Inklings’ sono già quattro gli LP in meno di quattro anni di esistenza (arriva dopo l’esordio omonimo del 2023, ‘Continuum’ del 2024 e ‘House Of All Souls’ del 2025).

È stato Martin Bramah (voce e chitarra, nei Fall dal ’76 al ’79), dopo essere tornato a vivere a Manchester, ad aver voluto coinvolgere gli ex colleghi: prima di tutto i fratelli Steve Hanley (leggendario bassista, nella band dal ’79 al ’98) e Paul Hanley (batteria, dall’80 all’85), quindi Simon Wolstencroft (batteria/percussioni, dall’86 al ’97) e Pete Greenway (chitarra, ’07-’18). Ultimo ad aggiungersi è stato un altro batterista, Karl Burns (nei Fall dal ’77 al ’98, detiene il record di essere stato ‘riassunto’ da Smith ben nove volte), per ricreare quel set-up a tre batterie che ha caratterizzato gli anni d’oro del gruppo. Sono entrati tutti insieme agli Hope Mill Studios, nella loro città natale, insieme al produttore Martin Beddington. Il loro quarto lavoro come House Of All ha anche segnato una discontinuità nel processo compositivo: non più lunghe sessioni di improvvisazione in studio, ma un approccio più organico, con una fase di scrittura cominciata ben prima della sala di incisione.

In un’intervista a Mojo stesso Bramah lo ha descritto come “più divertente, ambizioso e coeso”, tre aggettivi che si possono facilmente associare a ‘Inklings’ anche da parte di chi lo ascolta. Soprattutto quest’ultimo, “coeso”, caratterizza le dieci tracce in scaletta che si sviluppano in ‘appena’ 38 minuti. È come se il sestetto avesse voluto potare gli orpelli inutili e rendere minima una ridondanza che è stata quasi un marchio di fabbrica per il progetto originario, senza perderne il carisma e lo spessore musicale. Siamo dunque di fronte a un disco a suo modo celebrativo, ma anche estremamente illuminante se si pensa che suona così ‘fresco’ pur essendo stato composto da una band di quasi settantenni. Oltre a risultare più ardito di tanti LP di giovani gruppi che dai Fall hanno preso (consapevolmente o no), più di uno spunto. ‘Rebel Duke’, ‘Wrecked’, ‘Prince Of This World’, ‘Ours Is The Fall’ e ‘Sweet Remembrancer’ hanno, da questo punto di vista, la caratura della lectio magistralis. Dagli House Of All, è evidente, c’è solo da imparare.

🙂

<a href="https://houseofall.bandcamp.com/album/inklings">Inklings by HOUSE Of ALL</a>