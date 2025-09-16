I Bar Italia ancora in Italia

Ci sarà una corposa appendice a marzo 2026 per i Bar Italia in Italia. Non solo dunque il concerto alla Santeria di Milano di mercoledì 22 ottobre, ma altre tre date che portano il totale a quattro.
Nina Cristante e compagni si esibiranno giovedì 5 marzo al Milk di Torino, venerdì 6 all’Hacienda di Roma e sabato 7 al TPO di Bologna.
I biglietti per le date nel nord del paese sono in prevendita su Dice a 25 euro. Quelli per il concerto nella capitale,su Xceed a 22,10 euro.
Il prossimo 17 ottobre il trio londinese pubblicherà il nuovo album, ‘Some Like It Hot’, il quinto della propria storia.