I Bar Italia… in Italia (tra primavera ed estate)

Passeranno dal nostro paese più volte tra la tarda primavera e la fine dell’estate i Bar Italia. In totale gli appuntamenti saranno quattro, adoperandosi in una perfetta par condicio anche tra nord, centro e sud.

Come già si sapeva, Nina Cristante e compagni domenica 26 maggio suoneranno al Mi Ami Festival di Segrate (Milano). Domenica 7 luglio ‘scenderanno’ in Emilia, a Soliera (Modena), per esibirsi all’interno della rassegna ArtiVive. Poco più di un mese dopo, lunedì 12 agosto, saliranno sul palco del SEI Festival a Corigliano d’Otranto (Lecce). Tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, poi, saranno parte dello Spring Attitude di Roma.

Il concerto nel modenese è a ingresso gratuito, mentre per quello in Puglia i biglietti sono in prevendita su Ticketmaster a 28,89 euro. Già noto anche il prezzo per la singola giornata del festival milanese (46 euro, si trovano su Dice), mentre per quello romano gli Early Bird sono ormai terminati e si attende il nuovo costo degli abbonamenti, oltre che la comunicazione della precisa giornata in cui il trio londinese si esibirà nella capitale.