I Black Midi si fermano; esordio solista per Geordie Greep

La cattiva notizia è che non ci sarà un nuovo album dei Black Midi, almeno per un po’. Quella buona è che il 4 ottobre uscirà il disco di debutto solista di quello che nella band era una sorta di co-frontman, Geordie Greep. Si chiamerà ‘The New Sound’ e verrà pubblicato da Rough Trade il prossimo 4 ottobre.

“I Black Midi erano una band interessante che è indefinitamente finita”, aveva affermato lo stesso Greep in una live session su Instagram. Poco dopo, una nota del gruppo aveva precisato che “i Black Midi sono in pausa per il momento, mentre lavorano a progetti solisti”. Come per l’appunto Geordie, che ha anticipato il suo nuovo materiale con un singolo, piuttosto entusiasmante, intitolato ‘Holy, Holy’.

Dice il musicista inglese in una nota: “Registrando ‘The New Sound’ è stata la prima volta che non ho avuto nessuno a cui rendere conto. Sono stato in grado di seguire ogni mio impulso completamente, fino alla sua conclusione. Facendo parte di una band, spesso si ha questa sensazione di ‘poter fare tutto’, ma si è anche un po’ limitati in questo approccio, e a volte è bene fare qualcos’altro, lasciare andare le cose”.

I Black Midi si erano formati nel 2017, pubblicando tre album in poco più di tre anni: ‘Schlagenheim’ (2019), ‘Cavalcade’ (2021) ed ‘Hellfire’ (2022).