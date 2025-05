I 20 anni di ‘Howl’, il terzo album dei Black Rebel Motorcycle Club, verranno festeggiati anche in Italia. In un unico appuntamento, mercoledì 26 novembre, quando risuoneranno il disco per intero al Fabrique di Milano.

I biglietti saranno in prevendita libera da venerdì (9/5) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma costeranno 44,17 euro.

Attiva dal 1998, la band californiana ha sinora pubblicato otto album. Il più recente è ‘Wrong Creatures’ del 2018.