I Clap Your Hands Say Yeah risuonano il primo album per intero

Ebbene sì, sono passati già vent’anni da ‘Clap Your Hands Say Yeah’, l’album di debutto dell’omonima band guidata da Alec Ounsworth pubblicato nel 2005. Per celebrare la ricorrenza, il musicista americano lo risuonerà per intero in un tour che farà anche una tappa in Italia.

I Clap Your Hands Say Yeah in quanto band si esibiranno venerdì 12 settembre al TPO di Bologna. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 25 euro tondi.

Dopo quel disco, il gruppo formatosi a Philadelphia ne ha pubblicati altri cinque, di cui il più recente è ‘New Fragility’ del 2021.