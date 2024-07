I dischi pubblicati oggi, 19 luglio 2024

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. Oneida: ‘Expensive Air’

Experimental-rock

Expensive Air by Oneida

2. Los Campesinos!: ‘At Hell’

Indie-rock

All Hell by Los Campesinos!

3. Dr. Dog: ‘Dr. Dog’

Psych-rock



4. Gum & Ambrose Kenny-Smith: ‘Ill Times’

Psych-pop

Ill Times by GUM, Ambrose Kenny-Smith

5. Beachwood Sparks: ‘Across The River Of Stars’

Alt-country

Across The River Of Stars by Beachwood Sparks

6. The Joy Hotel: ‘Ceremony’

Indie-pop

7. Major Murphy: ‘Fallout’

Folk-rock

Fallout by Major Murphy

8. Soft Play: ‘Heavy Jelly’

Garage-punk



9. Role Model: ‘Kansas Anymore’

Bedroom-pop



10. Coastal Club: ‘All Of The Things You Said’

Indie-rock

all of the things you said by coastal club

Questa settimana potete ascoltare anche: Childish Gambino, Glass Animals, Barns Courtney, Lava La Rue.