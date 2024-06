I dischi usciti nel secondo weekend di giugno

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. Goat Girl: ‘Below The Waste’

Post-punk

Below The Waste by Goat Girl

2. Bonnie Light Horseman: ‘Keep Me On Your Mind/See You Free’

Indie-folk

“Keep Me on Your Mind/See You Free” by Bonny Light Horseman

3. Orlando Weeks: ‘Loja’

Indie-pop



4. Eels: ‘Eels Time!’

Alt-rock



5. Pedro The Lion: ‘Santa Cruz’

Slowcore

Santa Cruz by Pedro the Lion

6. Man Man: ‘Carrot On Strings’

Soft-rock

Carrot On Strings by Man Man

7. Swim Deep: ‘There’s A Big Star Outside’

Brit-pop



8. Aurora: ‘What Happened To The Heart?’

Electro-pop



9. Alfie Templeman: ‘Radiosoul’

Indie-soul

Radiosoul by Alfie Templeman

10. Marina Allen: ‘Eight Pointed Star’

Indie-folk

Eight Pointed Star by Marina Allen

Questa settimana potete ascoltare anche: Charli XCX, Peggy Gou, Bon Jovi, Royal Republic, Strand Of Oaks, Kelley Stoltz, Amanda Bergman, Rose Hotel, Rarity, Lølø, Bar Italia (EP).