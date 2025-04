I Divine Comedy fanno 13, nuovo album a settembre

Avrà Neil Hannon in copertina il nuovo album dei Divine Comedy, tredicesimo della carriera per il progetto del musicista irlandese: si chiamerà ‘Rainy Sunday Afternoon’ e uscirà il 19 settembre per l’etichetta di proprietà e che porta il nome della band, la Divine Comedy Records.

Il disco è stato registrato ai celebri studi di Abbey Road a Londra ed è stato scritto, arrangiato (ci sono molti archi) e prodotto dallo stesso Hannon. Primo singolo è un pezzo denominato ‘Achilles’.

Racconta Neil a proposito dei nuovi brani: “Come tutti, ho un lato più oscuro e malinconico. E per un motivo o per l’altro è stato molto evidente negli ultimi tempi. Avevo bisogno di usare questo album come sfogo per questi sentimenti. Per elaborare alcune cose. Mortalità, ricordi, relazioni, sconvolgimenti politici e sociali. Tutti dovrebbero avere la possibilità di fare un album pop orchestrale una volta ogni tanto. Dovrebbe essere disponibile sul servizio sanitario nazionale”, scherza il cantautore.