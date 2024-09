I Godspeed You! Black Emperor annunciano un nuovo LP

Sono la predilezione per il capslock e la fiera battaglia contro le ingiustizie (nello specifico il conflitto israelo-palestinese) che hanno modellato il titolo dell’ottavo album dei Godspeed You! Black Emperor. Il collettivo canadese ha annunciato lo scorso mercoledì che farà uscire ‘NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD’ il prossimo 4 ottobre via Constellation Records.

Sei le tracce che comporranno la scaletta, di cui ‘GREY RUBBLE – GREEN SHOOTS’ è la prima a essere diffusa. La band guidata da Efrim Menuck ha contestualmente rilasciato in comunicato che copia-incolliamo qui sotto.

“LA PURA VERITÀ==

Abbiamo attraversato tutta questa deriva, discutendo.

ogni giorno un nuovo crimine di guerra, ogni giorno un fiore che sboccia.

ci siamo seduti insieme e l’abbiamo composto in una stanza,

e poi ci siamo seduti in un’altra stanza a registrare.

NESSUN TITOLO= quali gesti hanno senso mentre piccoli corpi cadono? quale contesto? quale melodia spezzata?

e poi un conteggio e una data per segnare un punto sulla linea, quella spirale negativa, il mucchio che cresce.

il sole che tramonta sopra letti di cenere

mentre eravamo seduti insieme a discutere.

il vecchio ordine mondiale faceva a malapena finta di preoccuparsi.

questo nuovo secolo sarà ancora più crudele.

la guerra sta arrivando.

Non arrendetevi.

Scegliete una parte.

Resistete.

Con amore.

GY!BE”