‘I Got Heaven’ è il nuovo dei Mannequin Pussy

È uno sforzo collettivo il nuovo album dei Mannequin Pussy. Non solo internamente alla band, che ha definitivamente inserito in line-up il chitarrista Maxine Steen, ma anche grazie al produttore John Congleton, che ha riunito il quartetto in studio sin dalla fase di composizione.

Ne è nato ‘I Got Heaven’, quarto LP in carriera per il gruppo di Philadelphia, che uscirà per Epitaph il prossimo 1° marzo. “Quando scrivo canzoni, di solito è un processo molto solitario“, afferma la frontwoman Marisa Dabice in una nota. “Per questo mi sono liberata dell’eremita in me, per fare qualcosa di intensamente collaborativo. Il lavoro è migliore quando si permette alle altre persone di partecipare“.

Dieci i brani in scaletta, tra cui vi è il singolo ‘I Don’t Know You’: “È una canzone sull’avere una cotta”, aggiunge Marisa. “Quando incontri uno sconosciuto e fantastichi su cosa potrà succedere anche se non sai se lo rivedrai”.