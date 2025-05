I Karate tornano a luglio

Il tour di primavera della reunion dei Karate è stato tra quelli di maggior successo della stagione, con ben sei date sold out di cui due raddoppiate. Anche per questo, la seminale band americana sarà nuovamente nel nostro paese in estate.

Geoff Farina e compagni si esibiranno mercoledì 2 luglio all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, venerdì 4 a Villa Siotto di Sarroch (CA), sabato 5 al Parco Alberto Dan di Vittorio Veneto (TV) e domenica 6 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI), in una serata che vedrà salire sul palco anche gli Heliocentrics.

I concerti in Romagna e Toscana saranno a ingresso gratuito; i biglietti per la data in Veneto sono già disponibili su Dice a 16,50 euro, quelli per il live in Sardegna su Boxol a 24,50 euro.

Attivi dal 1993 al 2005 e quindi tornati insieme nel 2022, i Karate hanno sinora pubblicato sette album, di cui il più recente è l’ottimo ‘Make It Fit’ dello scorso anno.