I membri dei Sex Pistols in Italia (ma non tutti insieme)

È piuttosto inutile rammentare quanto i Sex Pistols e quel loro unico album (‘Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols’ del 1977) siano stati fondamentali per la diffusione del punk-rock nell’intero globo terrestre. Sono loro stessi, peraltro, a ricordarlo, intitolando “50 Years Of Punk” un tour che farà tappa anche in Italia.

Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock suoneranno infatti all’Arena del Levante di Bari giovedì 25 giugno 2026. Il frontman del gruppo non sarà però quel Johnny Rotten aka John Lydon che cantava con loro 50 anni fa, bensì il più giovane Frank Carter (ex Gallows, Pure Love e da qualche anno con i Rattlesnakes).

Lydon passerà nel nostro paese con la band che lo ha consacrato dopo i Sex Pistols, ovvero i Public Image Ltd, che si esibiranno quasi un mese prima, martedì 26 maggio, all’Alcatraz di Milano.

I biglietti per entrambi gli show sono in prevendita su Ticketone. Per quanto riguarda i 3/5 dei Sex Pistols originari, costeranno tra 61,53 e 86,14 euro; il prezzo di quelli per i PiL è di 43,07 euro.



