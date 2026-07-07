‘I Must Be Dreaming’ è il terzo, atteso album degli Alabama Shakes

E così, un’attesa lunga oltre undici anni finirà presto. Gli Alabama Shakes hanno confermato oggi l’uscita di un terzo album che, per variegate motivazioni, non si era ancora concretizzato. ‘I Must Be Dreaming’, questo il titolo, arriverà il prossimo 28 agosto grazie a Island.

La frontwoman Brittany Howard parla della denominazione del disco in questi termini: “Ha un doppio significato. Potrebbe essere ‘Sto forse sognando, perché il mondo è fottutamente folle in questo momento’. Ma potrebbe anche significare ‘Sto forse sognando, perché il mondo è incredibilmente bello’. Entrambe le cose possono essere contemporaneamente vere.”

Registrato a Nashville presso i Sound Emporium Studios e i Blackbird Studios con la produzione di Shawn Everett, secondo una nota “si caratterizza per un suono soul psichedelico e ricco di sfumature, esplorando al contempo temi come l’amore, la mortalità, la connessione umana e le contraddizioni sempre più surreali della vita moderna”.

Tra le undici tracce in scaletta compaiono entrambe le canzoni diffuse negli ultimi mesi, ovvero ‘Another Life’ e ‘American Dream’. Un terzo singolo, ‘I Feel Hope Coming’, verrà condiviso venerdì prossimo. “Questa generazione più giovane mi infonde speranza perché riesce a smascherare tutte le bugie della politica: la canzone parla proprio di aggrapparsi alla speranza e di rifiutarsi di arrendersi”, spiega Brittany.

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