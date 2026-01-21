I New Pornographers arrivano al decimo LP

Quasi 30 anni di esistenza, e il decimo album in arrivo tra un paio di mesi: cominciano a essere diverse le ricorrenze per i New Pornographers, che il 27 marzo via Merge Records pubblicheranno ‘The Former Site Of The New Pornographers’, il loro nuovo LP.

Composto dal leader del collettivo, A.C. Newman (voce, chitarra), nel suo studio privato, è stato poi completato con il resto dei componenti, ovvero Kathryn Calder (tastiere), Neko Case (voce), John Collins (basso) e Todd Fancey (chitarra). Charley Drayton si è occupato dalla batteria dopo l’allontanamento di Joe Seiders.

Secondo la nota stampa, il disco contiene “dieci racconti brevi su persone che vivono situazioni personali e sociali estreme sono raccolti in canzoni pop meticolosamente elaborate”. Aggiunge Newman a proposito del processo creativo: “Avere tempo a disposizione nel mio studio mi ha davvero aperto nuove prospettive. Non mi piace farne perdere ai miei compagni di band e mi sentivo sempre in colpa quando davo loro una canzone, chiedevo loro di fare qualcosa, poi cambiavo completamente la canzone e chiedevo loro di rifarla. Ora posso prima mettere insieme lo scheletro di una canzone – solo un paio di elementi, l’atmosfera generale, davvero il minimo indispensabile – prima di portarla alla band e partire tutti insieme da lì”.

Sono due i singoli sinora condivisi dalla band canadese: ‘Votive’, pubblicato oggi, e il già noto ‘Ballad Of The Last Payphone’, che risale a nove mesi fa.

