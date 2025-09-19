I nuovi di Wednesday, Nation Of Language e NewDad tra i dischi di oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:
1. Wednesday: ‘Bleeds’
Country-grunge
2. Nation Of Language: ‘Dance Called Memory’
Synth-pop
3. Múm: ‘History Of Silence’
Folktronica
4. NewDad: ‘Altar’
Indie-rock
5. Boo Boos: ‘Young Love’
Soft-rock
6. The Divine Comedy: ‘Rainy Sunday Afternoon’
Baroque-pop
7. Black Lips: ‘Season Of The Peach’
Garage-rock
8. Pôt-Pôt: ‘Warsaw 480km’
Krautrock
9. Golden Apples: ‘Shooting Star’
Psych-pop/rock
10. Biffy Clyro: ‘Futique’
Brit-rock
Questa settimana potete ascoltare anche: Kieran Hebden & William Tyler, The Favors, Joy Crookes, Newton Faulkner, Joanne Robertson, Joan Shelley, Cardiacs, Leith Ross, Wilder Maker, Kitba, Youth Sector, Motion City Soundtrack.