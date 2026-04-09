I Pond fanno 11 con ‘Terrestrials’

I Pond hanno pronto un ulteriore nuovo album: ‘Terrestrials’ sarà l’undicesimo della loro storia, e arriverà il prossimo 19 giugno via Mangovision, la loro nuova etichetta privata, con distribuzione Secretly.

Secondo una nota del gruppo “Con il nuovo disco, i Pond offrono un briciolo di speranza in un mondo ostile”, e lo fanno attraverso tre semplici regole che si sono auto-imposti: “Niente pedale fuzz. Niente ballate. Niente cavolate stronzate alla Pink Floyd”. Ispirazione principale non è dunque la psichedelia, bensì è il rock australiano degli anni ’80, in particolare quello definito “Oz Rock” o “Australian Pub Rock”, tra i cui esponenti più noti vi sono gruppi come Midnight Oil e Cold Chisel, Nella press-release viene citato anche il rock gotico dei Sister Of Mercy e il post-punk dei Magazine.

A conferma di tutto ciò, sono sempre gli stessi Pond che raccontano come in sala d’incisione le domande ricorrenti a proposito del nuovo materiale fossero sostanzialmente due: “Piacerà ai goth?” e “Ci puoi bere una birra sopra?”. Fulgidi esempi di un tale, creativo approccio sono i primi due estratti: la title-track ‘Terrestrials’, condivisa a metà marzo, e il nuovo singolo ‘Two Hands’, diffuso ieri. Come il resto del lavoro, è stato registrato tra la Australia Occidentale e il Nuovo Galles del Sud, e prodotto dagli stessi Nick Allbrook, Jay Watson, Shiny Joe Ryan, Jamie Terry e James Ireland.



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