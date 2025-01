I Porridge Radio salutano dopo l’ultimo EP e l’ultimo tour

Come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia dello scioglimento dei Porridge Radio. La band di Brighton terminerà gli impegni live previsti nel 2025, e pubblicherà gli ultimi inediti il 21 febbraio prossimo all’interno di un EP intitolato ‘The Machine Starts To Sing’. L’opera conterrà quattro tracce, tra cui il primo estratto ‘Don’t Want To Dance’.

“Questa è l’ultima nuova musica dei Porridge Radio e segna la fine della band”, afferma il gruppo inglese in una nota. “Le canzoni di questo EP sono un completamento importante di ‘Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me’ [l’album uscito lo scorso anno, ndr] e significano molto per noi. Non vediamo l’ora che possiate ascoltarle. Questa band è stata la nostra vita, ora siamo una famiglia. Questi tour saranno i nostri ultimi. Grazie mille per averci ascoltato.”

Sono quattro gli album pubblicati dai Porridge Radio nella loro breve ma intensa carriera: ‘Rice, Pasta And Other Fillers’ (2016), ‘Every Bad’ (2020), ‘Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky’ (2022) e, per l’appunto, ‘Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me’ (2024).