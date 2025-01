I primi dischi dell’anno nuovo, tra cui Franz Ferdinand e Lambrini Girls

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Lambrini Girls: ‘Who Let The Dogs Out’

Garage-punk

Who Let The Dogs Out by Lambrini Girls

2. Franz Ferdinand: ‘The Human Fear’

Brit-pop

The Human Fear by Franz Ferdinand

3. Ethel Cain: ‘Perverts’

Experimental-folk



4. Zzzahara: ‘Spiral Your Way Out’

Slacker-pop

Spiral Your Way Out by zzzahara

5. Early James: ‘Medium Raw’

Country-blues

Medium Raw by Early James

6. Tremonti: ‘The End Will Show Us How’

Hard-rock

The End Will Show Us How by Tremonti

7. Skinner: ‘New Waave Vaudeville’

No Wave

New Wave Vaudeville by Skinner

8. Ringo Starr: ‘Look Up’

Country-folk (cover)



9. Brigid Mae Powers: ‘Songs For You’

Folk-rock (cover)

Songs for You by Brigid Mae Power