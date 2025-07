I Queens Of The Stone Age a teatro (anche a Milano)

E chi l’avrebbe mai previsto che i nomi di Josh Homme e Giorgio Gaber sarebbero stati, un giorno, accostati da un concerto? Succede perché i Queens Of The Stone Age hanno deciso di intraprendere un mini-tour nei teatri.

Ispirato dal concerto nelle catacombe di Parigi che è diventato anche un disco, il quintetto americano suonerà in maniera decisamente più intima di quanto ci aveva abituati. Unica data italiana (di sole sei totali in Europa) sarà quella di sabato 18 ottobre 2025 al Teatro Lirico Giorgio Gaber (ecco la liaison) di Milano.

Le prevendite generali dei biglietti saranno disponibili da venerdì prossimo (18/7) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Non ne sono ancora stati comunicati i prezzi.

I Queens Of The Stone Age suoneranno in Italia anche oggi e domani: stasera (15/7) a Pistoia Blues, domani (16/7) all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI).