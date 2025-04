I WU LYF tornano davvero, ecco il nuovo singolo

I World Unite Lucifer Youth Foundation, meglio conosciuti come WU LYF, sono davvero tornati insieme. Oltre ai concerti che stanno già riempiendo il loro calendario, la band di Manchester ha diffuso ieri il primo inedito dall’anno dello scioglimento, ovvero il 2012.

Il nuovo singolo si intitola ‘A New Life Is Coming’ e sembra rappresentare una dichiarazione d’intenti, mentre stilisticamente tiene fede a quella definizione di “heavy-pop” che la band stessa si era affibbiata una quindicina di anni fa.

In tutto questo tempo, il frontman Ellery Roberts aveva fondato i LUH (altro acronimo, di “Lost Under Heaven”) insieme alla fidanzata Ebony Hoorn. Il duo ha pubblicato due album (‘Spiritual Songs For Lovers To Sing’ del 2016 e ‘Love Hates What You Become’ del 2019), ottimi musicalmente ma non considerati quanto il ‘mitico’ ‘Go Tell Fire To The Mountain’, sinora unica opera sulla lunga distanza dei WU LYF, uscito nel 2011. Gli stessi LUH a fine febbraio hanno pubblicato un singolo, ‘Creation Song’, dichiaratamente il loro ultimo pezzo.

L’unico concerto italiano del quartetto inglese, almeno per ora, è quello programmato per sabato 9 agosto all’interno dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA). I WU LYF suoneranno lo stesso giorno dei Voidz di Julian Casablancas e dell’ex Low Alan Sparhawk.