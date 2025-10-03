Idlewild, Ash ed AFI tra gli album del weeekend

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:
1. Idlewild: ‘Idlewild’
Indie-rock
2. Rocket: ‘R Is For Rocket’
Noise-pop
3. AFI: ‘Silver Bleeds The Black Sun…’
Gothic-rock
4. Ash: ‘Ad Astra’
Brit-rock
5. Snõõper: ‘Worldwide’
Garage-punk
6. Prewn: ‘System’
Alt-rock
7. Peel Dream Magazine: ‘Taurus’
Indie-pop
8. Erotic Secrets Of Pompeii: ‘Pitchfork Libra’
Art-rock
9. Pynch: ‘Beautiful Noise’
Slacker-rock
10. Say She She: ‘Cut & Rewind’
Psych-soul
Questa settimana potete ascoltare anche: Lovejoy, Thrice, Dodie, Good Neighbours.