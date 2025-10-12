Idlewild: ‘Idlewild’ (V2, 2025)

🎵 Indie-rock | 🏷 V2 Records | 🗓 3 ottobre 2025

Non sono mai stati un gruppo da classifica, gli Idlewild. È lo stesso frontman Roddy Woomble a gradire il termine “outsider”, spesso a loro associato nella prima parte di carriera, quando urlava al microfono con in mente i Nirvana e i Fugazi. Era la parte conclusiva dei ’90, gli anni appena successivi all’esplosione del Brit-pop, dalla loro Scozia si erano già fatti largo Belle And Sebastian, Mogwai e Delgados. Un momento storico, dunque, stipato di grandi band e ottime canzoni, senza la popolarità diffusa che possono donare oggi gli algoritmi delle piattaforme streaming. In più, il quintetto proveniva dai dintorni della placida Edimburgo, mica da Glasgow, dove invece succedevano un sacco di cose. Si può dunque a ragione affermare che Roddy e soci si siano ‘fatti da soli’, e con loro esclusivo merito, così maturi e talentuosi da perfezionare, aggiungendo altri eroi come REM e Smiths, quell’irruente miscela giovanile. Riuscirono, così, a pubblicare una trilogia di dischi a proprio modo seminale, e certamente di culto per una solida fanbase che li segue con grande affetto anche tre decenni dopo: ‘Hope Is Important’ (1998), ‘100 Broken Windows’ (2000) e ‘The Remote Part’ (2002), ognuno diverso e autonomamente vivace, ciascuno farcitissimo di grandi singoli, nei quali si bilanciavano perfettamente le melodie create da Roddy e le chitarre rumorose di Rod Jones, chitarrista ma spesso anche produttore, come in questa nuova occasione.

La genesi di ‘Idlewild’, decimo album di una carriera che proprio quest’anno compie 30 anni, è assai connessa a quel primo, florido periodo della storia del gruppo, e la denominazione non è affatto casuale: “Per la prima volta ci siamo ispirati a noi stessi, non in modo nostalgico, ma positivo e creativo, rendendoci conto che avevamo un ‘sound’ e che le canzoni che stavamo scrivendo avrebbero dovuto celebrarlo”, afferma Woomble nella press-release che introduce un disco che rappresenta una sorta di riscossa. Sì, perché anche un fan sfegatato come chi vi scrive non ha potuto non registrare un calo di focus negli album più recenti della band, a volte stipati tra gli innumerevoli progetti del leader e le occupazioni alternative del resto degli effettivi. “Sono sempre stato molto ispirato dall’idea degli Smiths che non esistessero canzoni come tracce di album, ma soltanto singoli; anche i lati B potevano essere singoli. Questa è la filosofia che gli Idlewild avevano adottato per ‘100 Broken Windows’ e ‘The Remote Part’ e ora anche con ‘Idlewild’.”

Idee molto chiare, messe in pratica come forse mai era accaduto negli ultimi quattro lustri. Tanto che l’omonima opera decima degli Idlewild, in classifica ci è giunta veramente, ovviamente da outsider: 16^ nella UK Album Chart, terza nelle Scottish Album Chart e nella UK Independent Albums Chart, quarta nella UK Vinyl Albums Chart. Non è un caso a fronte di “singoli” (come li chiama Roddie) quali ‘Like I Had Before’, ‘(I Can’t Help) Back Then You Found Me’, ‘I Wish I Wrote It Down’ e ‘Writers Of The Present Time’ (il brano che personalmente si fa preferire). Non solo questi quattro però, sono potenziali tali tutte e dieci le tracce in scaletta, su questo il frontman ha perfettamente ragione. Rendendoci felici per aver improvvisamente ritrovato una band a cui si è voluto molto bene. E che ha il potenziale per scalare anche gli algoritmi delle piattaforme, perché nulla sembra vietato a questa vecchia/nuova versione degli Idlewild, come non lo era in quell’affollatissimo 1998.

