Il 15 marzo arriva l’esordio dei Dancer

Una band che fa indie-pop e che proviene da Glasgow fa pavlovianamente drizzare le orecchie, a maggior ragione se a pubblicarla è un’etichetta di culto come la spagnola Meritorio.

Stiamo parlando dei Dancer, quartetto scozzese che farà uscire il proprio album di debutto il prossimo 15 marzo. Non bastassero gli elementi sopra-elencati, ci si mette anche un titolo da mandare in sollucchero i romantici moderni: ‘10 Songs I Hate About You’.

Nessun dubbio più sovviene leggendo l’elenco delle fonti di ispirazioni del gruppo, attestati dalla press-release: “Life Without Buildings, Elastica, Owls, The Cardigans e Altered Images”.

I primi due brani resi noti, ‘Passionate Sunday’ e ‘Change’, rivelano un’attitudine importata direttamente dagli anni ‘90 e non soltanto da Glasgow, tanto sono lo-fi sia le registrazioni che i vocals della frontwoman Gemma Fleet. Fanno parte di una scaletta che, come intuibile dal titolo dell’opera, è composta da 10 tracce.