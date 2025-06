Il 3 agosto in alta quota con i Kings Of Convenience

Sono sicuramente dei concerti particolari quelli che ogni anno vengono organizzato dal No Borders Music Festival, manifestazione che ogni anno si svolge nei luoghi posti al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

Nell’edizione di quest’anno ce ne sarà uno che potrebbe riuscire particolarmente bene, ovvero quello dei Kings Of Convenience sull’Altopiano del Montasio, che per chi non lo sapesse è situato nel comune di Chiusaforte, in provincia di Udine, sul versante meridionale dello Jôf di Montasio (che fa parte delle Alpi Giulie italiane), a una quota compresa tra i 1.600 e i 1.800 metri sul livello del mare.

Si tratta, peraltro, di una data unica nel nostro paese per il duo norvegese, quantomeno per l’estate. Per assistere all’esibizione di Eirik Glambek Boe ed Erlend Oye, bisognerà salire entro le 2 del pomeriggio. I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone al costo di 43,07 euro.