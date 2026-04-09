Il decimo LP di Kurt Vile esce a fine maggio

Anche Kurt Vile arriverà presto al decimo LP della sua carriera: ha deciso di intitolarlo omaggiando la sua città natale, chiamandolo ‘Philadelphia’s Been Good To Me’. Uscirà il 29 maggio per Verve Records.

Il musicista americano afferma di aver coinvolto la sua storica backing-band, i Violators, ma anche altri musicisti parte della sua “famiglia” allargata. Ad esempio, nel recentissimo singolo ‘Chance To Bleed’ si dividono i cori Ethan Buckler degli Slint, Natalie Hoffman degli Optic Sink e Greg Cartwright degli Oblivians.

Lo stesso Vile, sui propri social, definisce il suo nuovo lavoro “bellissimo, profondo e organico”. Le dodici tracce in scaletta sono state registrate tra Athens, Memphis e Los Angeles, venendo infine mixate da Rob Schnapf.