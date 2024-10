Il mese prossimo Laetitia Sadier è in Italia

Non potevamo non menzionare l’imminente tour italiano di Laetitia Sadier, che sarà anche abbondante con ben cinque date fissate in calendario.

La leader degli Stereolab si esibirà martedì 5 al Freakout di Bologna, mercoledì 6 all’Alcazar di Roma, giovedì 7 nella Cripta del Duomo di Avellino, venerdì 8 allo Spazio Teatro 89 di Milano, e sabato 9 al Cinema Zenith di Perugia.

Per tre di questi eventi, i biglietti sono disponibili su Dice: 17,25 euro è il costo d’ingresso della data emiliana, 23 euro di quella nella capitale, 25 euro di quella milanese. Per Perugia, i tagliandi sono acquistabili da Ticketitalia a 16,05 euro.

Lo scorso febbraio è uscito ‘Rooting For Love’, quinto album solista di una carriera che ne comprende altri dieci con la sua band principale e tre con i Monade.