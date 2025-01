Il nuovo album di Japanese Breakfast è ’per brunette malinconiche e donne tristi’

È annunciato come “distante dalla luminosa estroversione del suo predecessore ‘Jubilee’” il nuovo album di Japanese Breakfast, che si intitola ‘For Melancholy Brunettes (& sad women)’ e che uscirà per Dead Oceans il prossimo 21 marzo.

Si tratta di un disco importante per Michelle Zaunier, leader del progetto, dopo che un suo libro (‘Crying In H Mart’) e soprattutto il suo album precedente hanno avuto un successo quasi mainstream, con due nomination ai Grammy. “Stavo volando verso il sole, ma rischiavo di morire”, dice citando Icaro e facendo capire la svolta emotiva di questo disco, incentrato su malinconia e tristezza (come del resto recita il titolo autobiografico), sebbene non effettiva ma più contemplativa della tragicità dell’animo umano, in cui si può trovare anche bellezza.

E’ il caso del primo singolo, ‘Orlando In Love’, parte di una scaletta di dieci tracce prodotte dal quotato Blake Mills.