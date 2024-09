Il nuovo dei Cure è realtà, esce tra poco più di un mese

L’attesa è stata di quelle importanti ma, finalmente, i Cure hanno dato certezze ufficiali sull’uscita del quattordicesimo album della loro storia: ‘Songs Of A Lost World’ arriverà piuttosto presto, il prossimo 1° novembre.

Registrato ai Rockfield Studios in Galles, il disco segue di 16 anni esatti ‘4:13 Dream’, che era stato pubblicato il 27 ottobre 2008. Prodotto e mixato da Robert Smith insieme a Paul Corkett, è suonato da una line-up che comprende Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere) e Reeves Gabrels (chitarre).

Nella scaletta del disco compaiono otto tracce, tra le quali l’unica di cui è stato rivelato il titolo è il primo singolo ‘Alone’. Si tratta di un dream-rock epico di quasi 7 minuti, che mostra una band in gran forma sia creativamente che musicalmente. È lo stesso Smith a parlarne in una nota: “È il brano che ha sbloccato il disco; non appena abbiamo registrato quel pezzo di musica ho capito che era la canzone d’apertura e ho sentito che l’intero album veniva messo a fuoco. Per un po’ ho lottato per trovare la giusta frase d’apertura per la giusta canzone d’apertura, lavorando con la semplice idea di ‘essere soli’, sempre con la sensazione assillante di sapere già quale dovesse essere la frase d’apertura… appena abbiamo finito di registrare mi sono ricordato della poesia ‘Dregs’ del poeta inglese Ernest Dowson… e quello è stato il momento in cui ho capito che la canzone – e l’album – erano reali”.