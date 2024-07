Il nuovo dei Voidz di Julian Casablancas esce a settembre

Nonostante la grande mole di singoli pubblicata (quattro in poco più di un anno), i Voidz di Julian Casablancas non pubblicano un album da sei anni. L’attesa terminerà a settembre, come recita un trailer diffuso ieri su YouTube.

‘Like All Before You‘ arriverà dunque tra un paio di mesi, con il brano strumentale che fa da colonna sonora al breve video, intitolato ‘Overture‘, che è l’unico che sicuramente vi farà parte. La scaletta è ancora ignota, e dunque non è chiaro se vi saranno inclusi i vari ‘Prophecy Of The Dragon‘, ‘American Way‘, ‘Flexorcist‘, ‘All The Same‘. Anche la copertina non è stata ufficializzata, sebbene l’immagine che potete vedere qui sopra sia la nuova foto del loro profilo Facebook e compaia come sfondo nell’audio del nuovo inedito.

Nel succitato trailer, è lo stesso Casablancas a recitare questo testo: “Il soffocante eloquio senza fine di uomini oppressivi, con i loro assassini indifferenti e simili a loro che agiscono nell’ombra, si nascondono dietro a finti valori storici, governando e ingannando gli sfortunati nelle loro miserie fin dagli albori della società. Presto saremo spolverati e impolverati come tutti quelli che ci hanno preceduto. Ma ora c’è una finestra. Non resta che allungare la mano oltre la facciata per trovare la conoscenza. Ed è tutto lì, oltre il muro iniziale di bugie che ci hanno costruito intorno. Siamo noi a dover cacciare e foraggiarci in questo deserto digitale. E coltivare l’astuzia e il coraggio di imporre ai nemici dell’umanità il cambiamento positivo e pacifico di una civiltà illuminata emergente. Oh musa, dicci, quando finirà il tempo di questi bastardi?“.