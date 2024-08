Il nuovo di Chastity esce il mese prossimo

Chastity, il rumoroso progetto del musicista canadese Brandon Williams, giungerà al quarto capitolo il prossimo 13 settembre, quando Big Scary Monsters diffonderà in Europa il suo nuovo LP, intitolato semplicemente ‘Chastity’.

Secondo la press-release “è un disco di 13 tracce che parla delle cose di cui hanno sempre trattato i dischi della band – lotta, morte, disperazione, redenzione, oscurità e luce – ma questa volta le canzoni salgono a nuove vette di intensità e disperazione, a nuove altezze di risoluzione e potenza”. A livello prettamente musicale vengono citati “l’hardcore melodico, lo shoegaze e l’emo”, e certamente hanno inciso i recenti tour a supporto di mostri sacri come with Sunny Day Real Estate, Alexisonfire e Deafheaven.

Al momento sono tre le anticipazioni già rese note, nell’ordine ‘Summer All Over Again’, ‘Jaw Locked’ e la recente, semi-acustica ‘Offing’.