Il nuovo di Hamilton Leithauser è prodotto da Aaron Dessner

L’ultimo album dell’ex frontman dei Walkmen Hamilton Leithauser è stato ‘The Loves Of Your Life’ del 2020, ma egli stesso afferma che ce ne ha messi più di otto per arrivare alla definizione di ‘The Side Of The Island’, il suo quinto da solista, che uscirà per Glassnote il prossimo 7 marzo.

Ad aiutarlo, ed Hamilton ne parla esplicitamente su un post su Facebook, sono stati la moglie Anna (“ha avuto molta pazienza, ho rischiato che mi buttasse fuori di casa”) e soprattutto Aaron Dessner, che ha prodotto sette delle nove canzoni in scaletta, ma che l’ha ispirato anche per l’abito sonoro delle due lavorate in autonomia. Hamilton è andato a trovare il chitarrista dei National ai suoi Long Pond Studios, dove i due hanno iniziato quasi immediatamente a operare sulle canzoni scritte da Hamilton.

Il primo singolo è un brano denominato ‘Knockin’ Heart’, che lo stesso musicista di Washington dice essere stato “dai power-trio come i Nirvana”. Si tratta dell’ultima bozza che Leithauser ha fatto ascoltare a Dessner, ma della prima canzone ad essere stata registrata. Già udibile da qualche settimana è anche la title-track ‘The Side Of The Island’.