Il nuovo di James Vincent McMorrow esce a metà giugno

È pronto un altro album di James Vincent McMorrow, il settimo della sua carriera. ‘Wide Open, Horses‘ uscirà presto, il 14 giugno prossimo, grazie a Nettwerk.

Il cantautore irlandese lo ha registrato nel 2023, dopo aver suonato per due sere di fila alla National Concert Hall di Dublino appositamente per osservare l’effetto sul pubblico delle sue nuove composizioni. Essendo i brani già pronti per un live set, la fase di incisione è durata meno del solito: “L’intero processo di creazione del disco mi ha aiutato a ricostruire il mio legame con la musica, chi sono e cosa volevo essere quando avevo iniziato a 20 anni. Faccio fatica come fanno tutti gli altri, ma apprezzerò sempre di più ogni momento. Attraversando le difficoltà, sono tornato al punto in cui posso vedermi molto chiaramente e so cosa posso fare” afferma James Vincent in una nota.

Delle tredici tracce che andranno a comporre la scaletta del disco, tre sono già state rese note. Si tratta di ‘Never Gone‘ (“E’ l’ancora del disco, riassume l’intero album“), ‘Stay Cool‘ (“E’ l’idea di esplorare nuove realtà per me stesso“) e ‘Call Me Back‘ (“esamina le minuzie dell’amore su un groove vibrante“, sostiene la nota stampa). Musicalmente, pare un lavoro che esclude quell’elettronica protagonista una fase precedente della carriera del musicista dublinese, dando ampio spazio alle chitarre acustiche che possono diventare elettriche o farsi accompagnare dagli archi.