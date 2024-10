Il nuovo di Panda Bear esce a febbraio

Questo ritratto, chissà se di Noah Lennox, è la copertina del suo nuovo album come Panda Bear, il suo settimo da solista. Il disco si chiamerà ‘Sinister Grift’ e uscirà il 28 febbraio 2025 per Domino.

Registrato nel suo studio personale di Lisbona e prodotto insieme al compagno di Animal Collective Josh ‘Deakin’ Dibb, l’LP conterrà dieci tracce, tra cui il singolo ‘Defense’, pubblicato lo scorso martedì, che vanta il featuring di Cindy Lee alla chitarra. “La sua musica non ha mai avuto un suono così caldo e immediato”, la descrive la nota stampa che presenta il nuovo lavoro di Lennox.

Aggiunge lo stesso Deakin nella medesima press-release: “Lavorare a questo disco è stato come un sacro e caloroso ritorno al passato. Noah e io abbiamo iniziato a registrare musica su cassette multitraccia nel 1991. 32 anni dopo e lavorando nello stesso modo, siamo ancora due amici soli in una stanza alla ricerca di suoni e sentimenti che ci emozionano, sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo creato insieme. In ‘Sinister Grift’ sembra il cantautore che conosco da oltre 30 anni, ma è anche una sorta di nuovo capitolo per Noah. Non potrei essere più orgoglioso del risultato.” Il poli-strumentista non è peraltro l’unico membro degli Animal Collective a collaborare al disco, ma per la prima volta tutto il quartetto compare nei credits, così come anche Riva Ravede degli Spirit Of The Beehive.