Il nuovo LP di Julia Jacklin si chiama ‘The Gem’

Il passaggio a una nuova etichetta, la prestigiosa 4AD, per pubblicare un nuovo album: ‘The Gem’, il quarto LP in carriera per Julia Jacklin, è a suo modo una svolta per la cantautrice australiana. Arriverà il prossimo 25 settembre.

Registrato interamente a Melbourne, dove vive, il disco è prodotto insieme a Robert Muinos e suonato con gli amici Jacob Diamond (chitarra), Mimi Gilbert (basso) e Jess Elwood (batteria). Anche Robert è un suo conoscente di lunga data, definito “compagno di bevute”, e convocato anche per la contemporanea mancanza di un’etichetta e di un manager. Munios è proprietario dei Rat Shack Studios, situati proprio sopra a The Gem, un pub in cui Julia si reca spesso e che ha dato il titolo all’opera. Il locale è diventato anche una valvola di sfogo tra una sessione e l’altra, con i musicisti che ci andavano per bere o ascoltare altri suonare. Le incisioni, peraltro, hanno dovuto rispettare le tempistiche del bar, dal momento che le ore di punta del locale le rendevano impossibili.

La band ha ha operato in maniera molto unita, tanto da tatuarsi comunemente una gemma alla fine delle registrazioni: “Ci siamo sentiti davvero come se avessimo fatto qualcosa di speciale insieme. E penso che, come gruppo, fosse importante commemorarlo. Sono contenta che tutti noi abbiamo queste piccole gemme addosso”, ricorda ancora la musicista in una nota, nella quale sottolinea anche il tema centrale dell’album: “Voglio amare ed essere amata, ma voglio anche essere libera. La tensione tra queste due cose è stata la domanda centrale della mia vita”. Il bel brano intitolato ‘Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)’ è il primo singolo, estratto da una scaletta di dieci tracce.

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