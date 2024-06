Il primo singolo dal nuovo album dei Coldplay

Ad ogni nuovo album dei Coldplay c’è sempre la speranza che la band da cameretta dei primi dischi torni ad oscurare quella da stadio degli ultimi. Purtroppo, non sembra il caso neanche per ‘Moon Music’, che si distingue comunque per essere il loro decimo LP in carriera.

Lo conferma ‘Feelslikeimfallinginlove’, singolo straprodotto e ideale per i singalong nelle arene. Farà parte di una scaletta di 10 tracce lavorate da Max Martin, che non ha parentele col George dei Beatles, chiamandosi all’anagrafe (svedese) Martin Karl Sandberg. Il fatto che le sue esperienze pregresse siano lavori con artisti quali Ariana Grande, Kesha, Taylor Swift e Maroon 5 è un altro aspetto assai indicativo del contenuto del disco.

Per ascoltare per intero ‘Moon Music’ bisognerà attendere il 4 ottobre, quando verrà pubblicato da Parlophone.